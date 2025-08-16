В США заявили о готовности Украины признать потерю территорий
Украинцы готовы признать фактическую потерю территорий. Об этом в эфире Times Radio рассказал бывший посол США на Украине Стивен Пайфер.
«Я был в Киеве около трех месяцев назад, и вот, что я услышал от некоторых из украинцев: "Вы знаете, мы понимаем, что, возможно, нам не вернуть всю нашу территорию, и мы готовы признать некоторые территориальные потери де-факто"», — сказал он.
По его словам, взамен украинцы хотят получить надежные гарантии безопасности.
Туск заявил, что Европа не признает территориальные уступки Украины
Ранее возможность обмена территориями прокомментировала депутат Госдумы Светлана Журова.
«Они же сами понимают, что присоединившиеся к России земли не вернуть. Поэтому лучше действительно пойти на эту совершенно разумную сделку», — указала она.