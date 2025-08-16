Белый дом анонсировал интервью Трампа после встречи с Путиным

Президент США Дональд Трамп в 04:00 по мск даст интервью телеканалу Fox News после встречи с лидером России Владимиром Путиным. Об этом сообщили в Белом доме.

Встреча проходит на территории военной базы Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже (Аляска). Как сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков, основное внимание лидеров сосредоточено на урегулировании ситуации вокруг Украины. Однако в повестке также значится обсуждение перспектив экономического сотрудничества между Москвой и Вашингтоном.

В Европе отреагировали на изменение формата переговоров Трампа и Путина

Напомним, что итальянское издание La Repubblica обратило внимание на то, как лидеры двух стран обменялись крепкими рукопожатиями, словно старые приятели, встретившиеся после долгой разлуки.

Ранее стало известно, чем будут кормить Путина и Трампа после переговоров.