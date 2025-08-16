В Швейцарии увидели важный шаг к миру из-за встречи Путина и Трампа

Встреча глав Российской Федерации (РФ) и Соединенных штатов Америки (США) Владимира Путина и Дональда Трампа является важным шагом к обеспечению мира и процветания. Таким мнением поделился экс-посол США в Швейцарии Эд Макмаллен с журналистами РИА Новости.

По его словам, большинство американцев рады видеть, что Трамп сдержал слово и выполнил свое предвыборное обещание взаимодействовать с мировыми лидерами, чтобы достигнуть мира и процветания. Саммит глав государств может начертить контуры более безопасного мира с четким взаимопониманием «между двумя великими странами», отметил бывший дипломат, занимавший свой пост еще при первом президентском сроке Трампа.

Путин и Трамп встретились в аэропорту Анкориджа, штат Аляска. Сначала политики пожали друг другу руки, после подошли к представителям прессы и сфотографировались вместе. Затем российский и американский лидеры сели в Cadillac Трампа и уехали, чтобы провести переговоры. Беседа идет в формате «три на три», а не «один на один», как заявлялось ранее.