Названа версия появления военных самолетов в начале встречи Путина с Трампом

Перед началом переговоров на высшем уровне в штате Аляска американская сторона, похоже, устроила высокопоставленной делегации из России демонстрацию военной мощи (что не так уж удивительно, коль скоро встреча проводится на военно-воздушной базе).

© Московский Комсомолец

Президент Дональд Трамп поприветствовал российского лидера Владимира Путина на авиабазе на Аляске в пятницу, когда эскадрилья американских военных самолетов-невидимок, спроектированных во времена холодной войны частично для использования в возможном конфликте с Советским Союзом, пролетела над его головой, сообщает Associated Press.

Когда Трамп и Путин пожимали друг другу руки на совместной базе Элмендорф-Ричардсон недалеко от Анкориджа, над ними взмыли бомбардировщики F-22 и B2. Ни один из этих самолетов не поступил на вооружение до окончания холодной войны, но их проектирование и разработка начались в 1970-х и 1980-х годах, когда соперничество между США и Советским Союзом было в самом разгаре.

Присутствие самолетов во время встречи Путина на красной дорожке, которую устроил хозяин саммита Трамп, возможно, было предназначено для того, чтобы напомнить российскому лидеру о военной мощи США, когда пара отправится на переговоры, посвященные украинскому конфликту, предполагает Associated Press.

А канал CNN напоминает, что четыре истребителя F-22 Raptors, выстроившиеся в ряд вдоль красной дорожки, на которой приветствовали друг друга президенты Дональд Трамп и Владимир Путин, - это истребители того же типа, которые обычно перехватывают российские самолеты, действующие у берегов Аляски.

В последние годы американские истребители F-22, которые обычно базируются на совместной базе Эльмендорф—Ричардсон, где Путин и Трамп проводят переговоры, неоднократно поднимались в воздух для перехвата российских бомбардировщиков дальнего радиуса действия и истребителей, действующих в пределах опознавательной зоны ПВО Аляски, протяженностью около 200 миль у западного побережья Аляски.

Хотя технически это воздушное пространство является международным, ПВО служит буфером безопасности и “начинается там, где заканчивается суверенное воздушное пространство, и представляет собой определенный участок международного воздушного пространства, который требует четкой идентификации всех воздушных судов в интересах национальной безопасности”, согласно североамериканскому командованию воздушно-космической обороны (NORAD).

Как подчеркивает CNN, NORAD не всегда поднимает реактивные самолеты на перехват российских самолетов, пролетающих вблизи Аляски, — иногда они просто обнаруживают и отслеживают их. В то время в пресс-релизе NORAD говорилось, что в последний раз публично сообщалось о наблюдении российских военных самолетов, действовавших в опознавательной зоне ПВО Аляски, 22 июля.