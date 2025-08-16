В США заявили об ослаблении Украины из-за Трампа

Пауза администрации президента США Дональда Трампа в приостановке военной помощи Украине подорвала ее боеспособность, ослабив переговорные позиции Киева. Об этом Вашингтона.

По данным аналитиков, восьмидневная пауза в марте ощутимо повлияла на конфликт, оказав «значительное остаточное воздействие на поставки военной помощи». Как отмечали эксперты в сфере обороны, приостановка помощи Украине воспрепятствовала прекращению боевых действий, а также помешала «восстановить суверенитет Украины».

«Доклад генерального инспектора основан на оценке Европейского командования и представляет собой первое публичное признание со стороны американских военных последствий паузы, объявленной администрацией Трампа с 3 по 11 марта», — пишут журналисты.

Уточняется, что доклад был опубликован в преддверии встречи российского и американского президентов Владимира Путина и Дональда Трампа. Вечером 15 августа сообщалось, что лидеры сверхдержав встретились в аэропорту Анкориджа.

После фотографирования для представителей прессы, политики сели в лимузин Трампа и вместе отправились на переговоры.