Трамп встретил Путина аплодисментами

Президент США Дональд Трамп приветствовал аплодисментами подходящего к нему лидера РФ Владимира Путина. Об этом сообщает CBS News.

Глава Белого дома несколько раз хлопнул в ладоши, пока российский лидер к нему приближался по красной дорожке.

Путин и Трамп встретились в аэропорту Анкориджа, штат Аляска. Они пожали друг другу руки и сфотографировались для прессы. После этого президенты России и США сели в лимузин Трампа и уехали вместе.

