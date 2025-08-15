В Британии заявили об окончании изоляции России

Теплый прием президента России Владимира Путина на Аляске знаменует собой окончание «изоляции» страны. Об этом сообщает британский телеканал Sky News.

В публикации отмечается, что российского лидера встретили как равного участника переговоров двух великих держав.

«Красная дорожка, рукопожатие, воздушный парад (...) Это знаменует собой окончание его изоляции от Запада самым впечатляющим образом», — пишет Sky News.

СМИ обратили внимание на странное поведение президентов перед переговорами

Переговоры Путина и главы США Дональда Трампа стартовали 15 августа в 22:30 по московскому времени на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже, штат Аляска. Они проходят в формате «три на три» с участием американского госсекретаря Марко Рубио и специального посланника Трампа Стива Уиткоффа, а также главы МИД РФ Сергея Лаврова и советника президента России по международным делам Юрия Ушакова.