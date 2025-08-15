В Турции назвали три возможных исхода встречи Путина и Трампа

Турецкий аналитик Умит Назми Хазыр назвал три возможных исхода встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске. Об этом он рассказал в статье для агентства Anadolu.

«Возможны три сценария; негативный — саммит закончится безрезультатно, Трамп потеряет терпение, выйдет из переговоров и усилит вторичные санкции против России, переложив бремя конфликта на Европу. Позитивный — стороны договорятся о прекращении огня и проведении трехстороннего саммита с участием [президента Украины Владимира] Зеленского», — указано в материале.

Третий, «промежуточный» вариант, представляет собой достижение частичных договоренностей. Среди них может быть отход украинских войск из некоторых регионов, например, из Донецкой народной республики (ДНР) в обмен на прекращение огня и организацию новой встречи в РФ.

Ранее в США проанализировали «язык тела» Путина и Трампа на встрече. «Пока что язык тела на пятничном саммите был каким угодно, но не холодным», — отмечает телеканал CNN.