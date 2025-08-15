Мировые СМИ отреагировали на встречу Путина и Трампа

15 августа президент России Владимир Путин и глава Белого дома Дональд Трамп встретились на Аляске. Вот как их встречу прокомментировали мировые СМИ.

Как сообщило издание CNN, встречу президентов можно охарактеризовать как «теплую». При этом источник сообщает, что во время встречи с Трампом Путин «выглядел заинтересованным».

«Пока язык тела на саммите был каким угодно, но только не холодным. <...> Путин известен тем, что выражает свое отношение к происходящему через позу. Экс-президенты США отмечали его привычку сутулиться во время встреч, что служило признаком его незаинтересованности. На Аляске он не сутулился», — сообщает издание.

«Теплой» встречу политиков назвали и в NBC. Авторы издания утверждают, что поведение Трампа с Путиным резко контрастирует с тем, как глава Белого дома вел себя на встрече с Владимиром Зеленским.

«Кажущееся теплым приветствие Трампа в адрес Путина резко контрастирует с столкновением Трампа и Зеленского в Белом доме в конце февраля», — сообщает СМИ.

В The New York Times отметили, что Трамп подготовил для Путина ряд приветственных мероприятий и даже похлопал тому во время встречи.

В Европе отреагировали на изменение формата переговоров Трампа и Путина

«Трамп устроил Путину множество приветственных мероприятий — пролет военных самолетов, красная дорожка, президентское рукопожатие и поездка с Трампом в президентском лимузине. Трамп даже аплодировал Путину, когда тот приближался к нему по красной дорожке», — написала газета.

Британская газета Financial Times считает, что президентам было комфортно в обществе друг друга.

«Трамп поаплодировал Путину, когда тот подошел к нему, а затем протянул руку для рукопожатия. Два лидера, которые, казалось, чувствовали себя комфортно в обществе друг друга, прошли последний отрезок красной дорожки, прежде чем остановиться перед табличкой с надписью "Аляска 2025"», — сказано в статье.

При этом, в The New York Times также отметили, что Путин и Трамп провели «необычно тихую» фотосессию и не стали давать никаких комментариев перед началом переговоров

«Журналисты стали свидетелями необычно тихой фотосессии. Трамп и Путин молчали, пока фотографы делали снимки; они игнорировали вопросы прессы. После началась встреча в узком кругу, которая продолжится далее в расширенном составе», — сообщили корреспонденты издания.

Итальянское издание La Repubblica добавило, что президенты приветствовали друг друга как старые друзья.