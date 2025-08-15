В США сравнили приветствия Трампа в адрес Путина и Зеленского

Приветствия президента США Дональда Трампа в адрес лидера России Владимира Путина и Владимира Зеленского разительно отличаются. Об этом сообщает NBC.

«Кажущееся теплым приветствие Трампа Путину резко контрастирует с необычным столкновением в Белом доме между президентом США и Зеленским в конце февраля», — говорится в тексте.

В NBC напомнили, что тогда американский глава и вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс «отчитали» Зеленского за то, что он не выказал должного уважения Вашингтону за военную помощь.

Телеканал назвал встречу Путина и Трампа, во время которой они пожимают друг другу руки и смеются, «исторической».