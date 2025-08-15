Белый дом опубликовал совместное фото Путина и Трампа

Белый дом опубликовал совместное фото президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, сопроводив его слоганом о мире. Соответствующий пост опубликован на странице американской администрации в социальной сети Х.

© WhiteHouse

«Стремясь к миру», — гласит подпись к фотографии. Пост также сопровожден двумя эмодзи — флагами США и РФ.

До этого на Аляске началась встреча Путина и Трампа. Лидеры воздержались от вступительных слов перед началом переговоров.

Ранее президенты РФ и США встретились в аэропорту Анкориджа. Американский лидер поприветствовал российского коллегу на выходе из самолета. Главы государств пожали руки и прошли к кортежу Трампа, на лимузине которого и направились на переговоры.