Белый дом опубликовал фото Путина и Трампа со слоганом «Стремление к миру»
Белый дом опубликовал совместную фотографию президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа в соцсети X со слоганом «Стремление к миру».
© Белый дом
Ранее профайлер, эксперт по лжи и языку жестов Илья Анищенко проанализировал в беседе с RT кадры, на которых Владимир Путин прибыл на авиабазу в Анкоридже, где проходят переговоры с Дональдом Трампом.
Песков раскрыл планы Путина после переговоров с Трампом
Переговоры Путина и Трампа стартовали на военной базе Элмендорф — Ричардсон в Анкоридже. Кремль опубликовал кадры встречи лидеров России и США.
RT ведёт прямую трансляцию.