CNN проанализировал язык тела Путина и Трампа

Телеканал CNN проанализировал язык тела российского лидера Владимира Путина и президента США Дональда Трампа во время их встречи на Аляске.

«Пока что язык тела на пятничном саммите был каким угодно, но только не холодным. Когда Путин подходил к Трампу на красной дорожке, президент США пару раз хлопнул в ладоши, приветствуя его на американской земле впервые за 10 лет. Они пожали друг другу руки и вместе направились к лимузину Трампа», — указывается в материале.

Отмечается, что позже, когда они уже садились за стол для переговоров, Трамп и Путин одарили всех улыбками, хотя Трамп в основном сохранял каменное выражение лица.

«Российский президент известен тем, что выражает своё отношение к происходящему через позу. Бывшие президенты США отмечали его привычку сутулиться во время выступления, что служило признаком его незаинтересованности. На Аляске он не сутулился. Наоборот, во время встречи он сидел, подавшись вперёд, сцепив руки», — добавялется в статье.

Ранее профайлер, эксперт по лжи и языку жестов Илья Анищенко проанализировал в беседе с RT кадры, на которых Владимир Путин прибыл на авиабазу в Анкоридже, где проходят переговоры с Дональдом Трампом.

Стало известно о реакции Европы на красную дорожку для Путина

Переговоры Путина и Трампа стартовали на военной базе Элмендорф — Ричардсон в Анкоридже. Кремль опубликовал кадры встречи лидеров России и США.RT ведёт прямую трансляцию.