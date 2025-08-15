Журналисты "переговорили" президентов России и США в Анкоридже

Российские и американские журналисты "переговорили" президентов России и США на встрече в Анкоридже, передает корреспондент ТАСС.

Когда журналисты попали в зал встречи, главы государств уже занимали свои места. Журналисты же начали быстро занимать выгодные места, отталкивая друг друга.

Приветственных слов они говорить не стали, и через несколько секунд прессу попросили удалиться. Однако американские и российские журналисты начали выкрикивать самые разные вопросы, что несколько удивило президентов и членов делегаций. Одни спрашивали о том, когда наступит прекращение огня, другие - про встречу с Владимиром Зеленским.

В итоге прессу пришлось выводить из зала.