В США проанализировали «язык тела» Путина и Трампа на встрече

«Язык тела» президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа на встрече в Анкоридже на Аляске «далек от холодного». Такой вывод сделал CNN.

«Пока что язык тела на пятничном саммите был каким угодно, но не холодным», — отмечает американский телеканал.

Как указывает CNN, когда российский лидер приближался к главе Соединенных Штатов по красной дорожке, Трамп несколько раз хлопнул в ладоши. Затем они пожали друг другу руки и вместе направились к лимузину американского президента.

Ранее Путина успели запечатлеть в лимузине Трампа. Репортерам удалось снять, как главы двух стран едут в бронированном автомобиле Beast концерна Cadillac. Сквозь стекло видно, как президенты разговаривают и улыбаются.