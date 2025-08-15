Стало известно о расколе между США и ЕС из-за встречи Путина и Трампа

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске спровоцировала раскол между Соединенными Штатами и Европой. Такое мнение в беседе с URA.RU высказал гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин.

По его словам, ЕС пугает возможность «остаться один на один с РФ».

«Трамп вполне может это им устроить. Это видно по действиям "коалиции желающих" и Владимира Зеленского, скрыть это они не смогли. В атлантической солидарности очень сильный и серьезный разлом», — добавил Мухин.

Он уверен, что данный разлом «только углубляется и усиливается».