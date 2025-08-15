В США указали на одну особенность во время встречи Путина и Трампа

Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп находились в лимузине главы Белого дома без переводчика. На эту особенность обратила внимание газета The New York Times (NYT).

«Судя по всему, переводчиков не было», — пишет издание. Кроме того, как отмечает NYT, глава России хорошо владеет английским языком и может поддержать на нем разговор.

Появилось фото улыбающегося Путина в лимузине Трампа

Ранее президенты РФ и США встретились в аэропорту Анкориджа. Американский лидер встретил российского коллегу на выходе из самолета. Главы государств пожали руки и прошли к кортежу Трампа, на лимузине которого и направились на переговоры.