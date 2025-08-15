Трамп дважды пытался дернуть руку Путина во время рукопожатия в своей манере, когда он демонстрировал свое приветствие с некоторыми политиками.

Трамп приветствовал президента России на объединенной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже в штате Аляска. На ковровой дорожке, подойдя друг к другу, два мировых лидера пожали друг другу руки, общаясь без переводчика. Когда Трамп и Владимир Путин шли на взлетно-посадочной полосе на Аляске, над головой пролетели американские военные самолеты, в том числе истребители и бомбардировщик-невидимка B-2. Затем, неожиданно для журналистов, Дональд Трамп пригласил президента России в свою машину, и они уехали в бронированном "Кадиллаке", продолжив беседу тет-а-тет.

Подобные саммиты высокого уровня всегда регулируются тщательно спланированным протоколом. И несмотря на то, что сегодняшняя встреча была организована в спешке за считанные дни, мы все равно видим здесь много тщательной "дипломатической хореографии", отмечает CNN. Все, начиная со времени прибытия и заканчивая местом стоянки самолетов, было бы предметом переговоров между двумя сторонами. И хотя Трамп прибыл первым, он не вышел из своего самолета до тех пор, пока Путин не встретился с ним. Красная ковровая дорожка, обычно являющаяся демонстрацией уважения, также сопровождается демонстрацией американской военной мощи: рядом с ней выстроились четыре американских истребителя F-22 Raptor. На исключительных встречах, как эта, ни одна мелочь не оставлена на волю случая, констатирует телеканал.