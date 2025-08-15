Звено F-22 и B-2 Spirit пролетели над местом встречи Путина и Трампа

В небе Аляски над местом встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа пролетел бомбардировщик B-2 Spirit в сопровождении четырех истребителей F-22 ВВС США.

© Российская Газета

Ранее лидеры двух стран встретились на взлетной полосе и обменялись рукопожатиями.

Истребители пятого поколения F-22 также были замечены возле красной ковровой дорожки, расстеленной для встречи президентов.

Саммит РФ-США пройдет на авиабазе Элмендорф-Ричардсон на Аляске. Лидеры двух стран проведут переговоры в формате "три на три".

Со стороны США в ней будут участвовать госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф, со стороны России - министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков.