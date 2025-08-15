Президент США Дональд Трамп рассказал о своей цели на саммите в Анкоридже. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Трампа, его целью на переговорах является создание условий для дальнейшего диалога между Россией и Украиной. При этом он также добавил, что следующий подобный саммит будет уже между президентом России Владимиром Путиным, Владимиром Зеленским и «возможно» ним.

Ранее Путин и Трамп встретились на Аляске для переговоров по вопросу конфликта на Украине.