Трамп рассказал, когда состоится новая встреча по Украине

Президент США Дональд Трамп рассказал о том, когда состоится новая встреча по Украине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Fox News.

По словам Трампа, новые переговоры по вопросу конфликта на Украине состоятся вскоре после саммита на Аляске, если этот саммит пройдет успешно. При этом, глава Белого дома не исключает, что вторая встреча вообще может не состояться.

«Мы проведём ещё одну встречу, если всё сложится удачно, и это будет совсем скоро. А если нет — то встреч больше не будет, возможно, никогда», — заявил он.

Напомним, что 15 августа президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп проведут переговоры на военной базе Элмендорф — Ричардсон на Аляске.