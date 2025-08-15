Вэнс сделал заявление перед встречей Путина и Трампа

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что он будет «молиться за мир» на фоне встречи главы Белого дома Дональда Трампа и президента России Владимира Путина. Об этом он написал в социальной сети X.

Помимо этого Вэнс поблагодарил Трампа за участие во встрече с Путиным. По словам вице-президента, он «будет молиться», чтобы в ближайшее время конфликт на Украине был урегулирован.

«Благодарен лидерству президента Трампа сегодня, когда он отправился на Аляску для встречи с президентом России Путиным. Молюсь за мир в ближайшие дни», — заявил он.

Трамп досрочно покинет встречу с Путиным при одном условии

Встреча Путина и Трампа начнется в 22:00 по мск на Аляске.