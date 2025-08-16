Украинский лидер Владимир Зеленский грубо ошибся, поставив на Великобританию и пытаясь с ее помощью манипулировать США. Такое мнение озвучила РИА Новости экс-сенатор от Крыма, член экспертного совета при комитете Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди.

«Попытки Зеленского манипулировать Вашингтоном руками Лондона привели к обратному результату. Традиционное самомнение Британии о том, что она может в своих интересах и интересах своих вассалов манипулировать США, разбилось о категорическое нежелание Дональда Трампа участвовать в проигрышных для США сделках», — отметила она.

Ковитиди заявила, что Британия, которая вынужденно следует в фарватере политического курса Вашингтона, не сможет остановить процесс мирного урегулирования, начало которому закладывают лидеры РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп.

По мнению экс-сенатора, у Европы нет иного пути, как принять условия игры, обозначенные Аляской.

15 августа Путин и Трамп проводят саммит на Аляске. Местом для переговоров была выбрана объединенная военная база Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже.

Основная тема переговоров — поиск долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса.

В состав российской делегации вошли глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, министр обороны Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и спецпредставитель главы РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

От Соединенных Штатов на саммите будут присутствовать глава Госдепартамента США Марко Рубио, глава Минфина Скотт Бессент, министр торговли США Говард Латник, директор ЦРУ Джон Рэтклифф, глава Пентагона Пит Хегсет и председатель объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США Дэн Кейн.

