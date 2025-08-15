Всемирный экономический форум оправдал Клауса Шваба

Всемирный экономический форум (ВЭФ) не нашёл доказательств «существенных нарушений» со стороны своего основателя Клауса Шваба по итогам расследования, проведённого швейцарской юридической фирмой Homburger и американской Covington & Burling. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте организации.

© ТАСС

«После тщательного анализа всех фактов совет пришёл к выводу, что, хотя организации необходимо двигаться в сторону более институциональной модели, нет доказательств существенных нарушений со стороны Клауса Шваба», — отмечается в заявлении.

Совет также сообщил, что не обнаружил признаков нарушений у супруги Шваба, Хильде. По его данным, «незначительные нарушения, вызванные размытыми границами между личными инициативами и операционной деятельностью форума, отражают глубокую вовлечённость, а не намерение злоупотреблять полномочиями». ВЭФ заявил, что уже принял меры для устранения выявленных проблем, включая усиление системы управления.

Одновременно форум объявил о перестановках в руководстве: главу BlackRock Ларри Финка и вице-председателя Roche Holding AG Андре Хоффмана назначили временными сопредседателями совета попечителей. Их предшественник, бывший гендиректор Nestlé Петер Брабек-Летмат, подал в отставку.

Финк и Хоффман в совместном заявлении отметили, что намерены «переосмыслить и укрепить форум как незаменимую платформу для сотрудничества государства и бизнеса».

Кто возглавит совет директоров на постоянной основе, пока не решено. Ранее Шваб предлагал на этот пост президента Европейского центрального банка Кристин Лагард.

Клаус Шваб, основатель и многолетний председатель Всемирного экономического форума, покинул свой пост в апреле 2025 года после того, как в совет попечителей организации поступило анонимное письмо с обвинениями в злоупотреблениях. В письме утверждается, что Шваб вмешивался в методику ключевого отчёта форума — «Доклада о глобальной конкурентоспособности», чтобы угодить отдельным правительствам, недовольным своими низкими позициями в рейтинге. Помимо этого, его также обвинили в нецелевом использовании средств ВЭФ, попытках лоббировать собственную кандидатуру на Нобелевскую премию и создании токсичной корпоративной культуры.

Сам Шваб отверг обвинения, назвав их поклёпом, и заявил о намерении подать в суд за клевету. До скандала Шваб планировал уйти с поста в 2027 году.