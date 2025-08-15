В Белоруссии раскрыли, кто инициировал разговор Лукашенко и Трампа

Телефонный разговор с президентом Белоруссии Александром Лукашенко инициировал глава США Дональд Трамп. Об этом «Белта» сообщил постоянный представитель республики в ООН Валентин Рыбаков.

У него спросили, кто стал инициатором данного разговора.

«Трамп позвонил Лукашенко», — ответил Рыбаков, который во время разговора выступал в качестве переводчика.

По его словам, во время беседы лидеры стран обсудили широкий круг вопросов, в том числе развитие двусторонних отношений и перспективы сотрудничества между государствами. Также среди тем были региональная проблематика, конфликт на Украине и ситуация на Ближнем Востоке.

Лукашенко предрек исход переговоров на Аляске после общения с Трампом

Ранее сообщалось, что Трамп принял приглашение Лукашенко посетить Минск.