США выбрали слоган для саммита Путина и Трампа на Аляске

США выбрали фразу pursuing peace ("В погоне за миром") в качестве слогана встречи Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа на Аляске, сообщает РИА Новости.

Слоган выполнен в белом цвете на темно-синем фоне. Баннер с надписью размещен на площадке переговоров.

Тем временем журналисты разместились в пресс-центре, где для них подготовили кофе-брейк. В ланчбоксах им подали бургеры, фруктовый салат и малиновый сладкий батончик. Кроме того, на отдельной площадке можно найти корзины с большим количеством снэков и фруктов и батарею газированных напитков.

Отмечается, что погода в Анкоридже утром прохладная, ночью прошел дождь, а температура опустилась до 11 градусов.

Путин и Трамп встретятся на военной базе Элмендорф-Ричардсон в 11:00 по местному времени (22:00 по московскому). Российско-американские переговоры могут занять 6–7 часов.

Сначала состоится беседа тет-а-тет с участием помощников, затем разговор продолжится в составе делегаций. Российскую сторону представят помощник президента Юрий Ушаков, глава МИД Сергей Лавров, глава Минобороны Андрей Белоусов, глава Минфина Антон Силуанов и главный исполнительный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

Главными темами встречи станут урегулирование конфликта на Украине и развитие сотрудничества между Россией и США. После переговоров планируется совместная пресс-конференция лидеров стран.