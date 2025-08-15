Daily Mail: Джей Ди Вэнсу отказали в обслуживании в британском пабе
Речь идёт о престижном заведении в графстве Оксфордшир. Вице-президент США с семьёй не смог там поужинать, поскольку его бронь была отменена.
«Сотрудники отказались его обслуживать», — пишет Daily Mail.
По информации издания, работники, которые поддерживают воук-культуру (движение, продвигающее повышенное внимание к вопросам расовой, половой и социальной справедливости), пригрозили, что не станут работать в знак протеста из-за визита американского политика.
Руководство паба не стало комментировать ситуацию. В газете отмечается, что местные жители также были недовольны приездом Джей Ди Вэнса, поскольку их жизнь «превратилась в ад» из-за полицейских конвоев на дорогах.