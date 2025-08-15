Российским журналистам на Аляске на завтрак предложили остатки ужина

Российским журналистам, которые прилетели на Аляску, чтобы освещать саммит президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, предложили на завтрак остатки ужина. Об этом сообщили корреспонденты «Комсомольской правды» и RT Валентин Алферов и Егор Пискунов.

Отмечается, что журналисты, прибыв на Аляску, отправились спать. При этом, по словам Пискунова, в помещении для сна шумела вытяжка и там не сразу погасили свет, из-за чего было ощущение, что спишь с рефрижераторе.

На утро журналисты отправились на завтрак, которого не оказалось. Вместо него им предложили доесть вчерашнее — салат с тунцом, который простоял на столе всю ночь, немного фруктов и коробку с чипсами.

«Но хочу отдать должное организаторам за огромный запас бесплатной воды. Пей не хочу», — заключил Пискунов.

Ранее сообщалось, что российских журналистов поселили в Анкоридже на стадионе, переоборудованном под пункт временного размещения. Для проживания им отвели огороженные ширмами «номера» с несколькими койками.