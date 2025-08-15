Президент США Дональд Трамп заявил, что его «огорчит» отказ России от прекращения огня на Украине. Об этом сообщает ТАСС.

Во время полета в Анкоридж Трамп заявил, что отказ президента России Владимира Путина от прекращения огня на Украине «огорчит» его. Глава Белого дома также добавил, что сам он будет настаивать на быстром прекращении огня.

«Пока ничего не определено. Я хочу некоторых вещей, я хочу прекращения огня, и Европа здесь совсем ни при чем. Европа не указывает мне, что делать, но они, разумеется, будут вовлечены в процесс, так же как Зеленский», — заявил он.

Встреча Путина и Трампа на Аляске начнется в 22:30 по мск.