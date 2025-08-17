На Украине предсказали поведение Зеленского на встрече с Трампом

Депутат Верховной рады Артём Дмитрук выразил уверенность, что во время встречи с президентом США Дональдом Трампом Владимир Зеленский будет идти на различные хитрости, чтобы остаться у власти.

Дмитрук назвал при этом Зеленского абсолютно аморальным человеком и террористом. По его словам, когда Зеленский поедет к Трампу, он может снова пытаться «что-то донести» американскому лидеру, однако, подчеркнул депутат, в глобальной перспективе это значения не имеет.

«Конечно же, ради продолжения своей власти он будет делать очень хитрые движения, бес управляет им, и это его главный козырь, скажем так, в краткосрочной перспективе», — цитирует Дмитрука ТАСС.

Мерц, Макрон и Стармер не решили, поедут ли они поддерживать Зеленского на встрече с Трампом

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский между тем в эфире телеканала TVN24 заявил, что европейские союзники будут убеждать Зеленского продолжать боевые действия.

В The New York Times писали, что Зеленский хочет добиться ясности по предложениям Трампа.