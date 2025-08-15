Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон заявила, что готова выдвинуть президента страны Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира, если он сможет закончить конфликт на Украине без территориальных потерь для Киева. Об этом сообщает New York Post со ссылкой на подкаст Raging Moderates.

По словам Клинтон, если Трамп сможет не допустить обмена территориями, то она готова вручить ему Нобелевскую премию. При этом экс-госсекретарь также добавила, что на данный момент она не замечала, чтобы Трамп эффективно противостоял президенту России Владимиру Путину.

«Если бы президент Трамп был архитектором всего этого, я бы номинировала его на Нобелевскую премию мира», — заявила она.

Ранее Трамп заявил, что надеется на «нечто волшебное» во время разговора с Путиным.