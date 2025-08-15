Трамп принял приглашение Лукашенко посетить Минск

Президент США Дональд Трамп принял приглашение главы Беларуси Александра Лукашенко посетить Минск. Об этом сообщает близкий к пресс-службе белорусского лидера Telegram-канал «Пул Первого».

Отмечается, что Лукашенко пригласил Трампа вместе с семьей в Минск во время телефонного разговора, который они провели 15 августа перед саммитом глав РФ и США на Аляске. Ключевыми темами общения стали вопросы двусторонней повестки, региональная тематика и ситуация в горячих точках, включая Украину.

«Достигнута договоренность продолжить контакты. Президент Беларуси пригласил Трампа с семьей в Минск, и это приглашение было принято», — говорится в тексте.

Напомним, что с момента установления дипломатических отношений между Беларусью и США в декабре 1991 года американский лидер приезжал в Минск лишь однажды — столицу республику посетил в 1994 году 42-й президент Соединенных Штатов Билл Клинтон.