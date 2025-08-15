Пока вы не уснули: интригующее послание Трампа и призыв Зеленского перед саммитом на Аляске

Пока вы не уснули, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

Трамп опубликовал интригующее послание перед встречей с Путиным на Аляске

© WILL OLIVER/EPA/TACC

Президент США Дональд Трамп собирается на Аляску для встречи с президентом России Владимиром Путиным. Перед вылетом он сделал пост в своем блоге.

— Ставки высоки! — написал он в соцсети Х.

Читать новость полностью

Зеленский выступил с призывом перед саммитом на Аляске

Владимир Зеленский заявил, что пришло время для окончания украинского конфликта. Об этом он написал в своих социальных сетях.

Читать новость полностью

Российский бренд одежды хочет выпустить коллекцию с цитатами Лаврова

Компания из Челябинска, чья продукция пришлась по вкусу Сергею Лаврову, решила создать коллекцию свитшотов с известными высказываниями главы МИД РФ. Об этом сообщает Telegram-канал «Абзац».

Читать новость полностью

Жесткий ответ: Белоусов показал военкорам мощь русской армии

Накануне состоялась встреча военных корреспондентов с министром обороны РФ Андреем Белоусовым. Как сообщает aif.ru, военкор Александр Коц рассказал, что глава ведомства продемонстрировал разработки «народного» оборонно-промышленного комплекса и наработки в области малой противовоздушной обороны.

Читать новость полностью

На льготные автокредиты в России будет направлено ещё 10 млрд рублей

© Shutterstock

Программа льготного автокредитования в России будет дофинансирована на 10 млрд рублей. Средства дойдут до банков в августе или, самое позднее, в сентябре, об этом заявил Минпромторга РФ Антон Алиханов.

Читать новость полностью

«Одно из самых сильных»: ученый прокомментировал возможное землетрясение на Аляске

Александр Горшков, главный научный сотрудник Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН, высказался о возможном землетрясении на Аляске. В беседе с aif.ru он заявил, что сейсмическая активность на полуострове наблюдается постоянно.

Читать новость полностью

Раскрыто значение свитера Лаврова с надписью «СССР»

Глава МИД России Сергей Лавров приехал на Аляску в свитере с надписью «СССР», чтобы напомнить про богатые двусторонние отношения Москвы и Вашингтона. Об этом газете «Взгляд» рассказал политолог Алексей Мартынов.

Читать новость полностью

Особняк загорелся рядом с домом Киркорова

© Соцсети

В Мякининской пойме на северо-западе Москвы горит один из элитных домов, расположенных на полуострове. На крыше 4-этажного дома виднеется пламя. Над Москвой-рекой распространяется сильный черный дым.

Читать новость полностью

В России предложили ввести штрафы для пешеходов в наушниках

Почетный адвокат РФ, вице-президент Движения автомобилистов России Леонид Ольшанский в беседе с «Абзацем» предложил ввести санкции для пешеходов, которые переходят дорогу в наушниках и с телефоном в руках.

Читать новость полностью

Названа примерная стоимость российского электромобиля «Атом»

© Дмитрий Дубов/ГК «Росатом»

Первый полностью российский электромобиль «Атом» поступит в массовое производство до конца 2025 года. Инновационная машина, разработкой которой занимается АО «Кама», дочернее предприятие КамАЗа, сейчас проходит финальную стадию предсерийных испытаний. Тем не менее до сих пор неизвестно, сколько будет стоить новинка отечественного авторынка.

Читать новость полностью