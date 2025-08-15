Саммит РФ и США может полностью изменить мир, о встрече президентов Владимира Путина и Дональда Трампа будут писать в учебниках истории. Об этом говорится в письме, распространенном командой американского журналиста Такера Карлсона.

"Мир может полностью поменяться к тому моменту, как вы получите нашу следующую новостную рассылку. Встреча Трампа и Путина войдет в учебники", - говорится в сообщении.

Команда журналиста также выразила надежду на то, что в ходе саммита удастся найти способ урегулировать конфликт на Украине, хотя и не одобрила вовлечение Вашингтона в этот вопрос.

Зеленский выступил с призывом перед саммитом на Аляске