Сын Байдена отказался извиняться перед Меланией Трамп за слова об Эпштейне
Сын бывшего президента США Джо Байдена Хантер, несмотря на угрозу судебного иска, отказался приносить извинения первой леди США Мелании Трамп за свои слова о том, что Дональд Трамп познакомился с ней с подачи обвиненного в растлении несовершеннолетних американского финансиста Джеффри Эпштейна.
"К черту. Этого не будет", - сказал Хантер Байден в интервью YouTube-каналу Channel 5.
Сын бывшего президента пояснил, что он выражал свое мнение на основе того, что "говорилось, о чем писали". В частности, он упомянул материал газеты The New York Times 2019 года. Хантер пообещал оказать посильную помощь, если власти захотят "выяснить суть истинных взаимоотношений" между Трампом и Эпштейном. Если президент и его жена решать предъявить иск, то им также придется давать показания под присягой, напомнил Байден-младший.
В начале августа 2025 года Хантер Байден заявил, что Эпштейн познакомил действующего президента с его нынешней женой. По информации телеканала Fox News, первая леди США направила Байдену-младшему письмо с угрозой предъявить ему иск в размере $1 млрд, если он не опровергнет свои "клеветнические заявления" до 7 августа. Сын экс-президента ответил отказом.
Эпштейн был задержан правоохранительными органами штата Нью-Йорк 6 июля 2019 года. Прокуратура заявила о наличии свидетельств того, что в 2002-2005 годах он организовывал визиты в свой дом на Манхэттене десятков несовершеннолетних девушек, самой младшей из которых было 14 лет. В круг друзей и знакомых Эпштейна входило большое число действующих и отставных должностных лиц не только США, но и многих других стран, включая бывших глав государств, крупных предпринимателей и звезд шоу-бизнеса. Уголовное преследование финансиста в США было прекращено после его самоубийства в тюремной камере 10 августа 2019 года.