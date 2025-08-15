Стало известно, кто встретит Путина у самолета на Аляске

Глава Белого дома Дональд Трамп планирует лично встретить президента России Владимира Путина на Аляске. Об этом рассказал губернатор штата Майк Данливи в интервью Fox News.

По словам губернатора, Трамп прибудет на место проведения переговоров первым, и планирует лично встретить Путина у самолета. При этом Данливи добавил, что скорее всего «все пройдет довольно быстро».

«Президент прибудет на базу, затем приземлится российский президент, и президент будет уже на взлетно-посадочной полосе, готовый приветствовать российского президента на Аляске», — заявил он.

Ранее Трамп заявил, что хочет обсудить с Путиным вопрос территорий Украины.