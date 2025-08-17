Трамп принял позицию России за основу ультиматума Зеленскому

Когда показали столы так и не состоявшегося обеда российской и американской делегаций на Аляске, я обратил внимание на таблички. Там, где должен был сидеть Путин? была табличка «H.E. Putin». Ну, вот так вот — красная дорожка, встреча лично Трампом, рукопожатия, улыбки, поездка лидеров в одной машине и «H.E. Putin» - Его превосходительство Путин. Мир меняется, возвращаясь из либерального морока в реальность, в которой и позиция России, собственно, является реальной и нормальной.

Это не по-христиански, конечно, но приятно было наблюдать, как со страшным грохотом под истошные завывания, рыдания и визг либералов всех мастей, в том числе поуехавшей «российской интеллигенции», рушились их иллюзии. Рассыпался существующий только в воспаленных разжиженных мозгах их немытых голов мирок, где президент России — в изоляции, где он военный преступник, диктатор и агрессор. Тот факт, что это полный бред, прекрасно понимали все люди доброй воли. Теперь это продемонстрировал воочию президент самой могущественной (объективно, увы) страны мира, «маяка», извините, «демократии», принимая Путина как равного, как друга и даже называя его так.

Собственно, как и ожидалось, на саммите главным вопросом было перемирие между Россией и США. Договорились, судя по позитивным комментариям лидеров стран после встречи, о многом. О чем конкретно — видимо будет раскрываться постепенно. Слишком много желающих в мире, а если говорить прямо, то и внутри США, сорвать нормализацию отношений. Путин же не просто так согласился с Трампом в том, что конфликта на Украине не случилось бы, если бы президентом США на тот момент был Трамп. То есть вот нынешняя администрация — это норма, можно с ней работать, а вот предыдущие либерало-глобалисты — это ужас-ужас.

И, конечно, великая победа российской дипломатии - Трамп признал позицию России правильной и реалистичной. Донесли до него суть. Вот это и называется «старая школа». Да он, кстати, и сам ее представитель.

Проще говоря, Россия уехала с саммита с той же позицией, с которой приехала. Но теперь ее разделяет и Трамп.

Эту позицию он донес до Европы и Зеленского, побеседовав с ними по телефону. А потом, по итогу, написал: «Все пришли к единому мнению, что лучший способ положить конец ужасающей войне между Россией и Украиной — это перейти к мирному соглашению, которое положит конец войне, а не просто к соглашению о прекращении огня, которое часто не выполняется».

Вот это, как говорится, поворот. Еще недавно все евробюрократы и гражданин Украины Зеленский в один голос талдычили: сначала безусловное прекращение огня, а том все остальное. Да и Трамп собирался перед Аляской требовать прекращения огня, угрожая карами. А теперь — раз — и позиция России стала основной: убираем первопричины конфликта, заключаем прочный мир, а не временное перемирие. Да и кары больше не обещаются. В том числе «вторичные санкции» за покупку российской нефти, о чем прямо в отношении Китая сказал Трамп.

Напрямую Трамп предъявит свой мирный ультиматум Зеленскому в понедельник. И сомнений в том, что это ультиматум, практически нет. Президент США уже «посоветовал» Владимиру Зеленскому пойти на сделку с Россией по урегулированию конфликта: «Россия — могучая страна. А они — нет». Москва и Вашингтон, по его словам, «близки к сделке» по Украине: «Мы довольно близки к сделке. Теперь смотрите, Украина должна согласиться на это».

Еще один показательный момент: Москва и Вашингтон согласились в том, что должны быть обеспечены гарантии безопасности и России, и Украины. В отношении последней, в варианте Трампа, это что-то типа 5-й статьи НАТО о коллективной ответственности, но... без НАТО.

Евробюрократы сейчас пытаются делать правильное лицо — да-да, мол, усилиями президента США мы стали ближе к миру. Трепещут. Но тут же выкатывают свою позицию, противоречащую тому, что он говорит. Мол, и Украина должна быть в НАТО, и никакого сокращения ВСУ быть не должно, и вопрос территорий должна решать сама Украина. А вот Зеленский пока на рожон не лезет. Уже понимает, что стал крайним.

И еще один маленький штришок к картине меняющегося мира. Перед саммитом на Аляске Трамп поговорил по телефону с Лукашенко. Президент Белоруссии пригласил его с семьей в Минск, и это приглашение было принято. К Лукашенко, представьте, к «диктатору», вычеркнутому всем «цивилизованным миром» из списка рукопожатных.

Приходит мир в норму, возвращается в реальность из морока либеральных иллюзий. Не может это не радовать.