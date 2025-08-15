Зеленский прокомментировал заявление Трампа о том, что «ставки высоки»

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 15 августа, прокомментировал заявление лидера США Дональда Трампа, что «ставки высоки».

— Время заканчивать войну, — написал глава киевского режима в своем личном блоге.

Встреча президентов России и Соединенных Штатов начнется в 22:30 по московскому времени 15 августа с беседы тет-а-тет при участии переводчиков. Центральной темой переговоров станет достижение мира между Россией и Украиной. Они также планируют обсудить пять ключевых требований Киева к Москве для окончания боевых действий.

Трамп разразился угрозами в адрес России по дороге на встречу с Путиным

Дональд Трамп заявил, что считает сложным вопрос обмена территориями между Москвой и Киевом, но не исключил возможности его проведения в ходе встречи с Владимиром Путиным. Официальный представитель Белого дома Кэролайн Левитт в то же время не стала отвечать на вопрос журналиста о вероятном «обмене территориями» между Россией и Украиной.

При этом американские СМИ также сообщили, что неназванный украинский чиновник подтвердил обмен территориями между Россией и Украиной. В ответ, по данным журналистов, Москва прекратит военные действия.