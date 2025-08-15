Президент США Дональд Трамп выразил надежду на то, что из его саммита с российским лидером Владимиром Путиным "что-то получится".

Соответствующее заявление он сделал в беседе с журналистами пресс-пула Белого дома на борту своего самолета во время полета в Анкоридж на встречу с российским коллегой Владимиром Путиным.

