Главные заявления Трампа перед встречей с Путиным

Президент США Дональд Трамп сделал ряд заявлений по пути на Аляску, где в 22:00 мск у него начнется встреча с российским лидером Владимиром Путиным. Трансляция общения американского лидера с журналистами велась на официальном канале Белого дома на YouTube.

Трамп заявил, что считает Путина «умным» и полагает, что из их встречи «что-то выйдет». Он отметил, что готов обсуждать с российским лидером вопросы бизнеса, если удастся достичь прогресса на украинском направлении. Американский лидер добавил, что видит заинтересованность в экономическом потенциале США со стороны РФ.

Американский президент признал, что планирует обсудить с Путиным вопрос территорий Украины, но считает, что окончательное решение на этот счет должен принять Киев. Вместе с тем Трамп не допускает возможности предоставления Украине гарантий безопасности в формате НАТО — он заявил, что это то, «чего не произойдет». Политик также заявил, что Россия столкнется с «суровыми» экономическими последствиями, если саммит на Аляске не принесет нужного прогресса в вопросе конфликта на Украине.

Отдельно американский лидер заявил, что собирается ввести на следующей неделе новые пошлины. Они затронут импорт стали и микрочипов.

Напомним, что встреча Путина и Трампа начнется 15 августа в 22:00 мск на Аляске. Сперва ожидается беседа тет-а-тет, а после — переговоры в составе делегаций.