Президент США Дональд Трамп пригрозил России тяжелыми экономическими последствиями в случае, если саммит на Аляске не принесет прогресса в украинском вопросе. Об этом сообщает РИА Новости.

Перед поездкой на саммит в Анкоридж Трамп заявил, что хотел бы сфокусироваться на проблемах своей страны, но участвует в решении украинского конфликта «ради спасения жизней». Он выразил надежду, что из его встречи с российским лидером Владимиром Путиным «что-то выйдет».

По словам президента, он готов обсуждать с Путиным вопросы бизнеса, если удастся достичь прогресса на украинском направлении, и добавил, что видит со стороны России заинтересованность в экономическом потенциале США.

«Мы обсудим вопрос обмена территорий [между Россией и Украиной]. Но я позволю Украине принимать окончательное решение, думаю, они примут верное решение», — рассказал о возможных темах разговора глава государства.

Американский лидер в рамках трансляции с борта Air Force 1, который направляется на Аляску, пообещал не разговаривать с российской делегацией за украинскую сторону. Сегодняшней встречей с российским коллегой он хочет добиться того, что Москва и Киев сядут за стол переговоров для обсуждения возможных путей урегулирования конфликта, добавил Трамп.