Трамп раскрыл одну из тем переговоров с Путиным

На встрече с президентом России Владимиром Путиным будет подниматься территориальный вопрос. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп на борту Air Force 1, который направляется на Аляску, трансляцию вел Белый дом.

«Мы обсудим вопрос обмена территорий [между Россией и Украиной]. Но я позволю Украине принимать окончательное решение, думаю, они примут верное решение», — отметил глава государства.

Трамп подчеркнул, что не собирается разговаривать с российской делегацией за украинскую сторону. По его словам, этой встречей он хочет добиться того, что Москва и Киев сядут за стол переговоров для обсуждения возможных путей урегулирования конфликта.

Ранее Трамп заявил, что Россия хочет все закончить и заключить сделку по Украине. По его словам, делегация настроена на то, чтобы завершить все как можно скорее.

При этом ранее телеканал NBC News со ссылкой на источники сообщил, что Трамп в ходе видеоконференции с участием президента Украины Владимира Зеленского и лидеров европейских стран якобы пообещал не обсуждать с Путиным этот вопрос.