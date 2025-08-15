Чем интересны самолеты В-2 Spirit и F-22, пролетевшие над Путиным с Трампом

Во время встречи на красной дорожке президента России Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом в небе над Аляской пролетел стратегический бомбардировщик B-2 Spirit с эскортом из четырех истребителей F-22.

Этот небольшой воздушный парад привлек внимание лидеров двух. Судя по видео, они с интересом проследили за самолетами. А они, действительно, стоят внимания.

Малозаметный бомбардировщик B-2 Spirit сконструирован по принципу "летающее крыло". И хотя принят на вооружение ВВС США он был в 1997 году, его футуристические формы по-прежнему завораживают ценителей авиации. Самолет способен доставлять ядерное оружие. Является единственным носителем противобункерной бомбы Massive Ordnance Penetrator (MOP) GBU-57. Она весит почти 14 тонн и способна проникать под землю на глубину до 61 метра.

Малозаметный многоцелевой F-22 "Raptor" (Хищная птица) является истребителем пятого поколения. Он пополнил военно-воздушный флот США в 2005 году. Предназначен для борьбы с авиацией противника, завоевания господства в воздухе и ударов по тыловым объектам.