Заявления главы евродипломатии и бывшего премьер-министра Эстонии Каи Каллас показывают, что Европе не место за столом переговоров между РФ и США на Аляске. Об этом сообщает РИА Новости.

Недавно Каллас заявила, что переговоры нужны президенту России Владимиру Путину, чтобы сфотографироваться с «самым влиятельным человеком в мире» — американским лидером Дональдом Трампом. Об этом она сказала, рассуждая о мотивах, которые побудили российского лидера встретиться с главой США.

«Заявление Каллас — бриллиант в ожерелье дурацких комментариев, сделанных европейскими политиками по поводу этой встречи за неделю после того, как Москва и Вашингтон ее анонсировали», — отмечает агентство.

Все подобные заявления представителей ЕС несут в себе одну цель — напомнить договаривающимся сторонам о себе, показать, что у Европы тоже есть мнение и ей тоже нужно быть за столом переговоров. Или, по меньшей мере, отправить от себя на них Владимира Зеленского. Однако слова Каллас доказывают, что завести европейцев в переговорную комнату можно лишь для «соблюдения дипломатического этикета и политкорректности», когда Москва и Вашингтон уже «ударили по рукам».

Глава евродипломатии регулярно попадает в неловкие ситуации. Например, месяц назад выяснилось, что Каллас не знает, какие ветви власти есть в ЕС и к какой лично она относится. На фоне этого в прессе не раз появлялись материалы о том, как она может служить на своей должности, не зная элементарных вещей.

Что еще известно о Каллас? Бывший премьер маленькой восточноевропейской страны, которая является лидером ультралиберальной партии и стоит на яростно антироссийских позициях. Вероятно, из-за этого ее и выбрали на должность главы дипломатической службы ЕС — как символ Европы. При этом на посту премьер-министра Эстонии население ее ненавидело. Антирейтинг главы правительства доходил до 70%. Политика Каллас позволила «преодолеть» межнациональный раскол в Эстонии — в нелюбви к ней объединялись и этнические эстонцы, и эстонские русские.

Также известно, что отец политика делал карьеру в КПСС, а дедушка путался с нацистскими коллаборантами. Кроме того, муж Каллас имел тайный бизнес в России, пока его супруга заклинала эстонских предпринимателей этого не делать.

Российский самолет прибыл на место встречи Путина и Трампа

Все эти минусы при назначении Каллас в Брюссель внезапно сыграли в плюс. Компромат, шлейф коррупции и непопулярность делают функционера на высокой должности зависимым от коллектива, что гарантирует, что она будет защищать интересы ЕС. Таким образом, в европейской политике идет отрицательный отбор — достаточно соответствовать правящей идеологи и обладать «личным несовершенством». Причем это касается не только бюрократов из Брюсселя — на национальных уровнях работает тот же алгоритм, причем как в малых странах, так и в больших. Например, можно вспомнить президента Франции Эммануэля Макрона, который за эти годы тоже много что наговорил.

«Так и получается пресловутая "деградация европейских элит", о которой так любят говорить в России. Премьер-министру одной ядерной страны журналисты устраивают соревнование с салатом-латуком, президент другой известен в основном тем, что его бьет жена, а глава дипломатии ЕС считает, что переговоры глав двух ядерных сверхдержав, война которых может уничтожить жизнь на планете, нужны для того, чтобы сделать фото», — пишет агентство.

Однако такое мнение Каллас может быть наследием времен работы в Эстонии. Прибалтийские президенты всегда летали в Белый дом только за фото в Овальном кабинете с президентом США. Автор публикации отмечает, что российско-американские переговоры — «не вечера на хуторе близ Диканьки», от чего Европы и Украины там быть не может.