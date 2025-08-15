«Применить силу»: Западу напомнили, что бывает, когда у России заканчивается терпение

Страны Запада, которые имеют дело с Россией, должны помнить, что, когда заканчивается терпение — применяется сила. Как сообщает aif.ru, об этом заявил профессор МГИМО, телеведущий Дмитрий Саймс.

Он подчеркнул, что вопрос о терпении остро стоит не только в Вашингтоне у американского лидера Дональда Трампа, но и в Москве, у российского руководства.

«Россия славится своим терпением, но в случае с Грузией в 2008 году, Крымом в 2014 году и Украиной в 2022 году, Россия, к удивлению своих противников, могла показать, что терпение очень быстро перерастает в серьезные решительные действия. В том числе, с применением силы. Это реальность, которую те, с кем Россия имеем дело на Западе, не до конца понимают», — сказал Саймс.

Трамп понадеялся на волшебство в ходе встречи с Путиным

Напомним, что встреча президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа начнется 15 августа в 22:00. Местом выбрана Объединенная военная база Элмендофр-Ричардсон возле города Анкоридж на Аляске.