В США раскрыли планы Трампа по контактам с Киевом и ЕС до встречи с Путиным

Президент США Дональд Трамп не планирует звонить украинскому лидеру Владимиру Зеленскому или лидерам европейских стран до встречи со своим российским коллегой Владимиром Путиным.

Об этом сообщает NBC News.

«По состоянию на вечер четверга Трамп не будет звонить президенту Украины Владимиру Зеленскому или лидерам европейских стран до пятничной встречи», — сообщили журналисты.

При этом телеканал уточнил, что не известно, изменит ли глава Белого дома свое решение за время семичасового перелета из Вашингтона в Анкоридж.

Трампа назвали игрушкой в руках Путина

Ранее стало известно, что президент США хочет организовать Путину лучший прием и принять его с наивысшими почестями. Как сообщает NBC News со ссылкой на источники, он планирует лично поприветствовать российского лидера.