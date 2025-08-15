Украинских беженцев могут начать депортировать из США

Согласно информации, опубликованной в WSJ, украинские беженцы в США могут столкнуться с депортацией в связи с утратой законного основания для пребывания.

Их двухлетнее нахождение в стране было санкционировано программой "Едины для Украины", инициированной администрацией Байдена. Однако, с приходом к власти Трампа, действие программы было приостановлено, и выдача новых разрешений на проживание была прекращена.

Как сообщает издание, начиная с сегодняшнего дня, примерно 120 тысячам украинцев, прибывшим в страну 16 августа 2023 года или позднее, предстоит постепенная утрата статуса беженца.

Ранее газета Le Monde сообщала, что в США находятся около 250 тысяч украинских граждан. На фоне изменений в миграционной политике, проводимых Трампом, часть из них уже покидает страну.