Шесть патрульных авто и взвод полиции: как охраняют российских журналистов на Аляске

Шесть патрульных автомобилей и взвод полиции охраняют место расположения российских журналистов на Аляске в преддверии встречи президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа. Об этом сообщает «Известия».

Как пояснил дежурящий у здания американский полицейский, усиление правоохранителей связано с возможностью привлечь свободных сотрудников, а не с повышенной опасностью.

Напомним, что встреча Путина и Трампа начнется 15 августа в 22:00. Белый дом заявлял, что она пройдет в крупнейшем городе Аляски Анкоридже — на расположенной рядом Объединенной военной базе Элмендорф-Ричардсон. Сперва ожидается беседа тет-а-тет, а после — переговоры в составе делегаций. Вместе с президентом РФ в США прибудут глава МИД РФ Сергей Лавров, министр обороны Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов, помощник российского лидера Юрий Ушаков и руководитель РФПИ Кирилл Дмитриев.