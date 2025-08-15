Политолог назвал три ключевые темы российско-американского саммита на Аляске

Политолог-американист Борис Межуев в разговоре с Рамблером поделился ожиданиями от российско-американского саммита на Аляске и назвал ключевые темы предстоящих переговоров.

Ранее стало известно, что вместе с американским президентом Дональдом Трампом в Анкоридж прилетят вице-президент США Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио, спецпосланик американского президента Стив Уиткофф и министр финансов Скотт Бессент. В состав делегации РФ на саммите на Аляске входят глава МИД Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, министр обороны Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

В составе американской делегации заметно отсутствие [спецпредставителя президента США по Украине генерала] Кита Келлога. Полагаю, оно объясняется тем, что это не очень приемлемая для России фигура. Соответственно, от саммита есть позитивные ожидания, видимо, стороны нацелены на разрешение имеющихся проблем. У них есть общее видение ситуации, из которого они исходят. Борис Межуев Политолог, кандидат философских наук

На переговорах в Анкоридже по украинскому урегулированию делегации двух стран обсудят три главных блока вопросов, отметил эксперт.

«Это территориальный вопрос, вопрос о будущем Украины, а также вопрос о будущем в отношениях России и Запада в целом. Тема, связанная с безопасностью в Европе, с НАТО, так или иначе возникнет на переговорах. Так что стороны будут разбираться с этими тремя блоками вопросов. И, надеюсь, они выработают общий каркас, общее видение ситуации, которое американская сторона впоследствии согласует, в том числе, с ее европейскими союзниками и с Украиной», - сказал он.

В ходе саммита на Аляске делегации России и США не обойдут и тему антироссийских санкций, добавил специалист.

«Иначе в составах делегаций не было бы двух министров финансов - Антона Силуанова и Скотта Бессента. Кроме того, наверняка они обсудят вопросы о сотрудничестве в освоении Арктики, о сотрудничестве по редкоземельным металлам. Несомненно, все это интересует Вашингтон, и здесь Москва может выступить с позиции экономической открытости», - отметил американист.

Вместе с тем Межуев напомнил, что ранее на рабочем совещании с членами правительства перед саммитом на Аляске президент РФ Владимир Путин упомянул тему контроля над стратегическими вооружениями.

«Учитывая, что вся линия по совместному контролю над вооружениями ранее пошла вкривь и вкось, стороны могут начать продумывать новые соглашения», - сказал эксперт.

Центральной темой переговоров станет урегулирование украинского конфликта, подчеркнул аналитик.

«Скорее всего, на саммите будет принята некая дорожная карта, касающаяся территориального вопроса, территориальных разграничений. Если стороны подпишутся под каким-то общим видением данной ситуации, то это уже будет большая удача. Тогда будет легче начать давление на Украину и Европу с целью их принуждения к компромиссу не тех условиях, которые будут выработаны в Анкоридже. Если же такового не будет, если стороны просто примут некую общую декларацию, то это едва ли будет способствовать проведению подобного рода саммитов в дальнейшем», - заключил эксперт.

Глава Белого дома Дональд Трамп ранее заявил о готовности ввести санкции в случае провала его встречи с президентом России Владимиром Путиным на Аляске.