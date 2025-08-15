В ожидании Путина и Трампа: первые кадры из Анкориджа

Александр Котлеткин
Сотрудники правоохранительных органов у спортивной арены Airlines Center, где журналисты кремлевского пула готовятся к российско-американским переговорам. 
© Сергей Бобылев / РИА Новости
Контрольно-пропускной пункт (КПП) военной базы США "Эльмендорф-Ричардсон" (JBER) в Анкоридже на Аляске. 
© Алексей Алексеев / РИА Новости
Журналист кремлевского пула на спортивной арене Airlines Center готовится к российско-американским переговорам. 
© Сергей Бобылев / РИА Новости
Сотрудник полиции на фоне самолета Ил-96-300 специального летного отряда "Россия", вылетевшего из московского аэропорта "Внуково", в Международном аэропорту Анкоридж имени Теда Стивенса. 
© Сергей Бобылев / РИА Новости

Журналист кремлевского пула на спортивной арене Airlines Center готовится к российско-американским переговорам. 
© Сергей Бобылев / РИА Новости
Журналисты у военной базы США "Эльмендорф-Ричардсон" (JBER) в Анкоридже на Аляске. 
© Алексей Алексеев / РИА Новости
Журналисты кремлевского пула на спортивной арене Airlines Center готовятся к российско-американским переговорам. 
© Сергей Бобылев / РИА Новости
Самолет Ил-96-300 специального летного отряда "Россия", вылетевший из московского аэропорта "Внуково", прибыл в Международный аэропорт Анкоридж имени Теда Стивенса. 
© Сергей Бобылев / РИА Новости
Военнослужащие у вывески военной базы США "Эльмендорф-Ричардсон" (JBER) в Анкоридже на Аляске. 
© Алексей Алексеев / РИА Новости

Международный аэропорт Анкоридж имени Теда Стивенса. 
© Сергей Бобылев / РИА Новости
Указатель около туристического информационного центра. 
© Иван Пильщиков/ТАСС
Журналист кремлевского пула на спортивной арене Airlines Center, где представители СМИ готовятся к российско-американским переговорам. 
© Сергей Бобылев / РИА Новости
Противники Дональда Трампа и проукраинские активисты в Анкоридже.  
© Legion-Media

15 августа в 22:00 по московскому времени, на Аляске, в городе Анкоридж состоится встреча Владимира Путина и Дональда Трампа. Сначала лидеры двух стран пообщаются тет-а-тет, затем — с участием делегаций, а далее переговоры продолжатся за рабочим завтраком. Об этом сообщает РИА Новости.

Первый спецборт Ил-96 с частью российской делегации прибыл в США еще вчера вечером. В ее состав вошли министр иностранных дел Сергей Лавров, помощник президента по внешней политике Юрий Ушаков, министр обороны Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов, а также специальный представитель президента Кирилл Дмитриев.

Также в Анкоридж прибыли журналисты кремлевского пула, которых разместили на арене Alaska Airlines Center. Организаторы подготовили для проживания представителей прессы холл, оборудовав огороженные ширмами спальные места на двух человек. Надписи на арене дублируются на русском языке. Кроме того, в комплексе есть душевые и Wi-Fi, который раздают в холле, пишет Газета.ru.

Американские журналисты также начинают собираться у военной базы Элмендорф-Ричардсон, где предположительно состоится встреча Путина и Трампа. Помимо этого, в городе проходит небольшой митинг проукраинских активистов, которые выступают против встречи президентов США и России.

Что происходит в Анкоридже — в галерее «Рамблера».