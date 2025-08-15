В ожидании Путина и Трампа: первые кадры из Анкориджа

15 августа в 22:00 по московскому времени, на Аляске, в городе Анкоридж состоится встреча Владимира Путина и Дональда Трампа. Сначала лидеры двух стран пообщаются тет-а-тет, затем — с участием делегаций, а далее переговоры продолжатся за рабочим завтраком. Об этом сообщает РИА Новости.

Первый спецборт Ил-96 с частью российской делегации прибыл в США еще вчера вечером. В ее состав вошли министр иностранных дел Сергей Лавров, помощник президента по внешней политике Юрий Ушаков, министр обороны Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов, а также специальный представитель президента Кирилл Дмитриев.

Также в Анкоридж прибыли журналисты кремлевского пула, которых разместили на арене Alaska Airlines Center. Организаторы подготовили для проживания представителей прессы холл, оборудовав огороженные ширмами спальные места на двух человек. Надписи на арене дублируются на русском языке. Кроме того, в комплексе есть душевые и Wi-Fi, который раздают в холле, пишет Газета.ru.

Американские журналисты также начинают собираться у военной базы Элмендорф-Ричардсон, где предположительно состоится встреча Путина и Трампа. Помимо этого, в городе проходит небольшой митинг проукраинских активистов, которые выступают против встречи президентов США и России.

